Мосты дружбы. Казахстан выстраивает связи с Россией и Европой
Поддержавший антироссийские санкции Казахстан проводит партнерскую политику с Россией и ведет диалог с ЕС.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал публикации ряда западных изданий, назвавших Казахстан «задним двором» России. Интервью с министром опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.
Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.
Так, в среду, 1 ноября, Эммануэль Макрон посетил Казахстан, а 2 ноября прилетел в Узбекистан.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан не только для того, чтобы обсудить поставки урана, но и для отдаления этих стран от России, заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью НСН.
«Французов потеснили из Африки, Макрон ищет другие рынки потребления. Ему нужны новые источники урана, своего у Франции нет. Это прагматичная вещь, которая не связана прямо с тем, чтобы против нас строить козни… Но, безусловно, параллельно он расширяет и задачи по приближению этих стран к Евросоюзу, к Франции, а значит отдалению от России. Ему надо немножко вбить клин», - сказал Жарихин.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН усомнился в том, что Узбекистан и Казахстан выиграют от сотрудничества с Францией.
«Активизация отношений Франции с Узбекистаном и Казахстаном (для России ничего хорошего в этом нет) — из разряда флирта Макрона с Арменией. Например, на практике обещания поставки оружия оборачиваются продажей оружия. Но наши соседи — самостоятельные государства, которые, конечно, не исключают для себя никаких контактов, в том числе и с теми, кто с нами враждует. У них есть конкретная заинтересованность продолжать сотрудничество с Европой, с которой мы ссоримся», — подытожил он.
Недружественные России страны оказывают огромное давление на президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. Однако, указал он, не следует воспринимать каждую фразу, сказанную на высоком уровне из Казахстана, как смену векторов Астаны.
«То, что на Токаева и его коллег оказывается огромное давление со стороны недружественных нам государств – это правда... Нужно иметь в виду, что у нас самая протяженная сухопутная граница с Казахстаном, у нас огромное количество кооперационных связей – например, Байконур. Нужно не забывать об этом, и все встанет на место. Наша задача не рассматривать в микроскоп что-то, а посмотреть на картину в целом системно», - сказал Климов.
Ранее вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что страна в связи с западными санкциями прекратила поставки в Россию 106 видов товаров. Торебаев уточнил, что речь идет о продукции, «предназначенной для военных целей». Запрет касается казахстанских и иностранных производителей, в частности, под запретом оказались запчасти для дронов, специальная электроника и чипы. Калмыков объяснил это влиянием Великобритании. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что новый запрет от Казахстана не ударит по российской военной промышленности, так как будут найдены другие варианты цепочек поставок, например, через Турцию и Грузию.
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