Мосты дружбы. Казахстан выстраивает связи с Россией и Европой

«Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания», – отметил Лавров.

Он также считает, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Центральной Азии и Закавказья.

Так, в среду, 1 ноября, Эммануэль Макрон посетил Казахстан, а 2 ноября прилетел в Узбекистан.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан не только для того, чтобы обсудить поставки урана, но и для отдаления этих стран от России, заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью НСН.