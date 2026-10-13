Посольство России обвинило Францию в «разбое и пиратстве» из-за задержания судов

Посольство России во Франции заявило ТАСС, что Париж нарушает международное право, задерживая торговые суда в открытом море. Там подчеркнули, что республика пытается прикрыть пиратство и разбой.

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Представители РФ объяснили, что отсылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и утверждения о якобы нарушенных танкером «международных санкциях» являются нелегитимными односторонними мерами.

Так Франция пытается прикрыть откровенное пиратство и разбой, уверены в дипмиссии. Также там сообщили, что уточняют наличие россиян на борту корабля. До этого Париж не уведомлял дипломатов Москвы о задержании.

Причем президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об этом еще в понедельник вечером. Речь идет о танкере DF Peak у берегов Реюньона в Индийском океане. По словам главы Пятой Республики, на такой шаг пошли из-за подозрений на несоответствие флага судна.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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