Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан наиболее близким своим союзником, сообщает РИА Новости.
На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он отметил, что такие отношения между странами сложились «на протяжении предыдущих многих лет».
«Хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые безусловно идут на пользу нашим народам», - заключил российский лидер.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Астаны на сегодня остаются на более тесном уровне по сравнению с со многими другими партнёрами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru