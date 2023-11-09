Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он отметил, что такие отношения между странами сложились «на протяжении предыдущих многих лет».

«Хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые безусловно идут на пользу нашим народам», - заключил российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Астаны на сегодня остаются на более тесном уровне по сравнению с со многими другими партнёрами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

