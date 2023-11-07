Песков назвал цели визита Путина в поддержавший санкции Казахстан

Данное самостоятельное измерение не связано с другими контактами. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос представителей СМИ о визите Путина в Казахстан, учитывая, что эта страна поддержала антироссийские санкции. Президент РФ посетит Казахстан в четверг, 9 ноября.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе Казахстан посетил президент Франции Эммануэль Марон, после чего отправился в Узбекистан.

