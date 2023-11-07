Песков назвал цели визита Путина в поддержавший санкции Казахстан
Предстоящий официальный визит президента России Владимир Путина в Казахстан имеет важное значение с точки зрения развития двусторонних отношений. Такую характеристику этому событию дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Отношения Москвы и Астаны на сегодня остаются на более тесном уровне по сравнению с со многими другими партнёрами. Как уточнил Песков, российский лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Они обсудят двусторонние отношения, а также региональную тематику.
Данное самостоятельное измерение не связано с другими контактами. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос представителей СМИ о визите Путина в Казахстан, учитывая, что эта страна поддержала антироссийские санкции. Президент РФ посетит Казахстан в четверг, 9 ноября.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе Казахстан посетил президент Франции Эммануэль Марон, после чего отправился в Узбекистан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru