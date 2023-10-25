Россия начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане
Россия начала закупать у Белоруссии и Казахстана мясо птицы для стабилизации цен на внутреннем рынка, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.
Для избежания роста цен глава государства потребовал «вовремя включать известные механизмы», включая закупки у соседних стран. Патрушев сообщил, что соответствующие решения уже приняты.
«Из Белоруссии и Казахстана к нам поступает мясо птицы для того, чтобы чуть-чуть сбалансировать наш рынок», - цитирует главу ведомства ОТР.
Ранее сообщалось, что в России впервые за несколько месяцев начало дешеветь мясо курицы. Стоимость тушки бройлера в оптовом сегменте упала на 2,8% и составила 210 рублей за килограмм, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru