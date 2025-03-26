Москва: Задействованные в сельхозэкспорте банки РФ должны вернуть к SWIFT

Речь идет о «Россельхозбанке» и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями. Отмечается, что договоренности России и США по Черному морю вступят в силу только после выполнения ряда условий.

Ранее стало известно, что США в рамках договоренностей готовы содействовать расширению доступа России к платежным системам для расчетов по экспорту сельскохозяйственной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

