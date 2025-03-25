Белый дом: США и Россия договорились обеспечить безопасность судов в Черном море

Из заявления Белого дома следует, что США и Россия договорились исключить применение силы в Черном море и обеспечить там безопасное судоходство.

Кроме того, страны договорились разработать меры по реализации запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии для России с украинской стороны могут стать лишь результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны американского руководства, отмечает RT.