США помогут расширить доступ России к платежным системам для агроэкспорта

США в рамках договоренностей готовы содействовать расширению доступа России к платежным системам для расчетов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно опубликованному заявлению, Вашингтон также будет способствовать восстановлению поставок российских удобрений, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам.