США помогут расширить доступ России к платежным системам для агроэкспорта
США в рамках договоренностей готовы содействовать расширению доступа России к платежным системам для расчетов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Кремле.
Согласно опубликованному заявлению, Вашингтон также будет способствовать восстановлению поставок российских удобрений, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам.
Переговоры представителей России и США прошли в понедельник в Эр-Рияде и продолжались с утра до позднего вечера.
В них приняли участие глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru