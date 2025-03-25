США помогут расширить доступ России к платежным системам для агроэкспорта

США в рамках договоренностей готовы содействовать расширению доступа России к платежным системам для расчетов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно опубликованному заявлению, Вашингтон также будет способствовать восстановлению поставок российских удобрений, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам.

В Кремле отказались раскрыть содержание переговоров в Эр-Рияде

Переговоры представителей России и США прошли в понедельник в Эр-Рияде и продолжались с утра до позднего вечера.

В них приняли участие глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Платежные СистемыРоссияСША

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