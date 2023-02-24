Москва пообещала ответить в случае нападения на российским военным в Приднестровье

«В связи с зафиксированным министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», – отмечается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Из заявления также следует, что Россия расценит как нападение любые действия киевского режима, которые будут нести угрозу военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. В МИД заверили, что в этом случае Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию со стороны Украины.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию» – подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросит Молдавия.



