Москва пообещала ответить в случае нападения на российским военным в Приднестровье
Москва обратилась к США, НАТО и Украине с предостережением по поводу авантюрных шагов в отношении Приднестровья, на границе с которым со стороны Украины зафиксировано скопление войск и техники. Соответствующее заявление публикует МИД РФ.
«В связи с зафиксированным министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», – отмечается на сайте внешнеполитического ведомства России.
Из заявления также следует, что Россия расценит как нападение любые действия киевского режима, которые будут нести угрозу военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. В МИД заверили, что в этом случае Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию со стороны Украины.
«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию» – подчеркивается в сообщении МИД РФ.
Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросит Молдавия.
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