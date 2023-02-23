Минобороны: Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

Украинская армия планирует вторгнуться на территорию республики в ответ на якобы наступление вооруженных сил РФ с территории Приднестровья, заявили в военном ведомстве, сообщает RT.

В министерстве отметили скопление значительных сил и личного состава ВСУ вблизи украинско-приднестровской границы. Активность Киева на этом направлении несет угрозу миротворческому контингенту РФ, говорится в сообщении Минобороны.

Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на готовящуюся украинскую провокацию, подчеркнули в ведомстве.

Москва сделает все, чтобы защитить своих миротворцев в Приднестровье, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, при попытке захватить склады с оружием они будут взорваны, пишет НСН.

