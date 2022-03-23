Москва ответила Вашингтону на высылку российских дипломатов

«Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», - отмечается в сообщении.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что высылка США российских дипломатов при ООН - это наглая реакция Вашингтона на действия России на Украине.