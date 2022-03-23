Москва ответила Вашингтону на высылку российских дипломатов
В здание российского МИДа на Смоленской площади в Москве был вызван старший дипломат американского посольства в России, передаёт «Интерфакс».
Ему был вручён список лиц, чьё пребывание на территории РФ признано нежелательным.
«Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», - отмечается в сообщении.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что высылка США российских дипломатов при ООН - это наглая реакция Вашингтона на действия России на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- В США напомнили о новых санкциях против России
- Москва ответила Вашингтону на высылку российских дипломатов
- Умерла первая женщина госсекретарь США Мадлен Олбрайт
- Хорваты, предоставляющие жилье украинцам, будут получать по €480
- WSJ: Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича
- Danone приостановила производство в Испании из-за стачки водителей
- Песков прокомментировал информацию об отставке Набиуллиной
- Россия подала заявку на проведение ЧЕ по футболу 2028 и 2032 годов
- Диетологи рассказали о методе утоления голода без еды
- Под Белгородом три человека погибли из-за отравления угарным газом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru