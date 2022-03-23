Москва ответила Вашингтону на высылку российских дипломатов

В здание российского МИДа на Смоленской площади в Москве был вызван старший дипломат американского посольства в России, передаёт «Интерфакс».

Ему был вручён список лиц, чьё пребывание на территории РФ признано нежелательным.

Захарова назвала высылку дипломатов РФ при ООН «подлым американским приемом»

«Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», - отмечается в сообщении.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что высылка США российских дипломатов при ООН - это наглая реакция Вашингтона на действия России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыВысылкаВашингтонМосква
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