Захарова назвала высылку дипломатов РФ при ООН «подлым американским приемом»

Захарова также отметила, что такими действиями США продолжают разрушать основы межгосударственных связей. Кроме того, она указала на то, что происходит подрыв роли ООН.

По ее словам, случившееся активирует запуск процедуры арбитража между ООН и США в связи с грубыми нарушениями ими Соглашения о центральных учреждениях.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США признали 12 российских дипломатов при организации персонами нон грата из-за действий РФ на Украине.

