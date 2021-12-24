Москва назвала условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа

Для этого, по его словам, сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат.

Как считает Полищук, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели».

«Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год в полном объеме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании. Так, с начала года по 15 декабря «Газпром» транспортировал через Украину 40 млрд куб. м газа. Также холдинг продолжает поставлять газ европейским потребителям по различным маршрутам.

