Москва назвала условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа

Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексея Полищука.

Глава «Оператора ГТС Украины» допустил прекращение транзита газа из РФ

Для этого, по его словам, сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат.

Как считает Полищук, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели».

«Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год в полном объеме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании. Так, с начала года по 15 декабря «Газпром» транспортировал через Украину 40 млрд куб. м газа. Также холдинг продолжает поставлять газ европейским потребителям по различным маршрутам.

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ФОТО: РИА Новости
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