Москва назвала условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексея Полищука.
Для этого, по его словам, сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат.
Как считает Полищук, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели».
«Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год в полном объеме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании. Так, с начала года по 15 декабря «Газпром» транспортировал через Украину 40 млрд куб. м газа. Также холдинг продолжает поставлять газ европейским потребителям по различным маршрутам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата против «омикрона»
- Москва назвала условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
- Орбиту МКС понизили на два километра
- Минсельхоз прогнозирует подорожание хлеба к февралю
- Путин раскрыл причину оттока населения с Дальнего Востока
- Bloomberg: происходит наращивание российских войск на границе с Украиной
- В Минпросвещения рассказали, планируют ли продлевать школьные каникулы
- Одобрено предоставление «Аэрофлоту» госгарантий на 23 млрд рублей
- Индексация страховых пенсий потребует дополнительных 150-200 млрд рублей
- Великобритания приветствует слова России о готовности к переговорам с Западом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru