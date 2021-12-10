Глава «Оператора ГТС Украины» допустил прекращение транзита газа из РФ

Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину, этот вопрос можно считать политическим. Об этом глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в интервью изданию «БизнесЦензор».

По его словам, в последние месяцы на Украину усилилось давление по всем направлениям. Макогон подчеркнул, что прекращение транзита газа не исключено из-за стягивания войск на границу, блокирования экспорта угля из Казахстана и прекращения экспорта энергетического угля в Украину из РФ.