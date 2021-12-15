«Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа с Украиной

Так, с начала года по 15 декабря «Газпром» транспортировал через Украину 40 млрд куб. м газа. Также холдинг продолжает поставлять газ европейским потребителям по различным маршрутам.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа.

