Москва назвала присоединение Армении к юрисдикции МУС неприемлемым

Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил о признании соответствующими Конституции страны обязательств, закреплённых Римским статутом МУС. Таким образом, власти Армении обязаны будут задержать на своей территории президента России Владимира Путина, ордер на арест которого выписал МУС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, сказав, что Ереван свою позицию пока не разъяснил и Москва намерена обсудить ее, передает НСН.

