Москва назвала присоединение Армении к юрисдикции МУС неприемлемым

Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении российского руководства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском МИДе.

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Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил о признании соответствующими Конституции страны обязательств, закреплённых Римским статутом МУС. Таким образом, власти Армении обязаны будут задержать на своей территории президента России Владимира Путина, ордер на арест которого выписал МУС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, сказав, что Ереван свою позицию пока не разъяснил и Москва намерена обсудить ее, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрменияСудыМИД РФ

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