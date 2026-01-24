В России семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля

Российские семьи, которые после 1 февраля обратятся за получением сертификата на материнский капитал, получат проиндексированную выплату. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что размер маткапитала определяется датой обращения родителей за сертификатом, а не датой рождения малыша. Индексацию выплат проводят ежегодно с 1 февраля по решениям правительства РФ.

«Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее», - подчеркнул Якубовский.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля 2026 года размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 729 тысяч рублей, на второго — до 963 тысяч, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

