Мелони попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила лидера США Дональда Трампа пересмотреть формат Совета мира по сектору Газа. Об этом глава итальянского правительства заявила на пресс-конференции.
«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть... формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», - отметила Мелони.
По ее словам, необходимо попытаться проделать такую работу и не «принимать решение об исключении априори».
Ранее Джорджа Мелони заявляла, что членство в Совете мира противоречит конституции Италии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
