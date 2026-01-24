В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обсерваторию Кандилли.
«Магнитуда... составила 5,2, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир», - указали сейсмологи.
Очаг подземных толчков находился на глубине 11 километров.
В свою очередь, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценило магнитуду сейсмособытия в 5,1.
По данным РИА Новости, землетрясение ощущалось в 00.26 мск в ряде районов Стамбула.
Ранее у побережья штата Орегон на западе в США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0.
