Посетитель повредил статую императрицы Александры Федоровны в Эрмитаже

Инцидент произошел накануне. Смотритель музея обнаружила повреждения на скульптуре на Октябрьской лестнице Зимнего дворца.

«Поврежден палец у портретной статуи императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части», - отметили в Эрмитаже.

Служба безопасности музея оперативно определила по камерам видеонаблюдения, что повреждения нанес посетитель, который еще не покинул здание. Нарушителя задержали при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Статуя Александры Федоровны была создана в 1840 году. Во время Великой Отечественной войны, когда скульптура находилась в Золотой гостиной Зимнего дворца, на ней появилась выбоина, мелкие повреждения на мраморе, были утрачены пальцы рук и медальон. Специалисты Эрмитажа в ходе реставрации, завершившейся в 2020 году, восполнили утраченные пальцы.

