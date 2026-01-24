Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО
Россия будет постоянной и контролируемой угрозой восточным членам НАТО. Об этом говорится в оборонной стратегии США на 2026 год, передает РИА Новости.
«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», - указано в документе Пентагона.
Кроме того, в стратегии говорится, что европейские страны альянса значительно превосходят РФ по масштабам экономики, населению и скрытому военному потенциалу.
Вместе с тем Пентагон включил в оборонную стратегию готовность к «обороне против российских угроз» для США.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию непосредственной угрозой для блока на фоне масштабных вложений Москвы в оборону и роста военного потенциала страны.
