В Хабаровском крае после схода 20 вагонов с углем завели уголовное дело
Сход 20 вагонов грузового поезда с углем с последующим опрокидыванием произошел в Хабаровском крае. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ Следственного комитета.
Вагоны сошли с рельсов на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)», - указали в ведомстве.
Никто не пострадал. Отмечается, что из-за ЧП был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Ранее в Амурской области на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда.
