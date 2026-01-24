В Хабаровском крае после схода 20 вагонов с углем завели уголовное дело

Сход 20 вагонов грузового поезда с углем с последующим опрокидыванием произошел в Хабаровском крае. Об этом сообщило Восточное межрегиональное СУТ Следственного комитета.

Вагоны сошли с рельсов на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)», - указали в ведомстве.

Никто не пострадал. Отмечается, что из-за ЧП был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Ранее в Амурской области на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаВагоныХабаровский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры