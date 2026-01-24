Пушилин допустил, что к 2050 году территория России может увеличиться
Территория России станет больше к 2050 году, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он заявил на форуме «Знание. Государство», передает РИА Новости.
«Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону», — высказал мнение политик.
По словам Пушилина, он не имеет в виду «воинственные устремления». Как отметил глава ДНР, в будущем многие страны захотят стать частью РФ.
Между тем президент США Дональд Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий, если Киев не заключит соглашение с Россией об урегулировании конфликта.
