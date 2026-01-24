В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за отключений света
Режим повышенной готовности вводят в Мурманской области из-за массовых отключений электричества в связи с аварийными ситуациями на линиях «Россетей». Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.
Как отметил губернатор, он провел заседание оперативного штаба с руководителями организаций жизнеобеспечения и главами муниципальных образований.
«Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться. Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей... включая многоквартирные дома и городское освещение», - написал Чибис в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что это необходимо для обеспечения электричеством жизненно важных объектов в приоритетном порядке.
Ранее на фоне непогоды и образования льда и изморози на линиях электропередачи произошел скачок напряжения, в Мурманске и Североморске частично отключился свет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2
- В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за отключений света
- Пушилин допустил, что к 2050 году территория России может увеличиться
- В СПб увеличили единовременную выплату контрактникам до 3 миллионов рублей
- СМИ: США рассматривают морскую блокаду Кубы
- Rendez-Vous отвергла обвинения в снижении зарплат после поездки в Куршевель
- Прокуратура Испании закрыла жалобу на Хулио Иглесиаса о домогательствах
- СМИ: В ОАЭ завершился первый день переговоров РФ, США и Украины
- Дрон атаковал автобус в Белгородской области, пятеро ранены
- «Отставание в 100 лет»: Чего не хватает России для лидерства в генетике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru