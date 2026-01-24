В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за отключений света

Как отметил губернатор, он провел заседание оперативного штаба с руководителями организаций жизнеобеспечения и главами муниципальных образований.

«Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться. Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей... включая многоквартирные дома и городское освещение», - написал Чибис в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что это необходимо для обеспечения электричеством жизненно важных объектов в приоритетном порядке.

Ранее на фоне непогоды и образования льда и изморози на линиях электропередачи произошел скачок напряжения, в Мурманске и Североморске частично отключился свет.

