В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за отключений света

Режим повышенной готовности вводят в Мурманской области из-за массовых отключений электричества в связи с аварийными ситуациями на линиях «Россетей». Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, он провел заседание оперативного штаба с руководителями организаций жизнеобеспечения и главами муниципальных образований.

«Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО г. Североморск пока будут сохраняться. Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей... включая многоквартирные дома и городское освещение», - написал Чибис в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что это необходимо для обеспечения электричеством жизненно важных объектов в приоритетном порядке.

Ранее на фоне непогоды и образования льда и изморози на линиях электропередачи произошел скачок напряжения, в Мурманске и Североморске частично отключился свет.

