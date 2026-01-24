Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

Актриса театра и кино Елена Торшина умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщил в своем блоге заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

«Не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых. Кто смотрел наши спектакли "Декоратор любви", "Развод по-московски", помнит ее», - написал актер.

Садальский отметил невероятную харизму, талант и голос Торшиной. В последнее время артистка столкнулась с жизненными трудностями: она стала жертвой мошенников и переживала смерть родителей.

Елена Торшина - выпускница Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, актриса служила в «Ведогонь-театре» и «Содружестве актеров Таганки», также сотрудничала с «Современным театром антрепризы», с 1990 года снималась в кино. Артистка известна зрителям по фильмам и сериалам «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Деревенская комедия» и другим.

Ранее в возрасте 52 лет умерла актриса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Александра Березовец-Скачкова.

