Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина
Актриса театра и кино Елена Торшина умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщил в своем блоге заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
«Не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых. Кто смотрел наши спектакли "Декоратор любви", "Развод по-московски", помнит ее», - написал актер.
Садальский отметил невероятную харизму, талант и голос Торшиной. В последнее время артистка столкнулась с жизненными трудностями: она стала жертвой мошенников и переживала смерть родителей.
Елена Торшина - выпускница Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, актриса служила в «Ведогонь-театре» и «Содружестве актеров Таганки», также сотрудничала с «Современным театром антрепризы», с 1990 года снималась в кино. Артистка известна зрителям по фильмам и сериалам «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Деревенская комедия» и другим.
Ранее в возрасте 52 лет умерла актриса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Александра Березовец-Скачкова.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru