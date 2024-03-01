Москалькова заявила, что РФ может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
У России имеются все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По ее словам, все ДНК по заключению экспертизы позволяют сделать идентификацию личности.
Также она сообщила о контакте с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом по делу о крушении Ил-76.
Ранее стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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