Москалькова заявила, что РФ может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76

У России имеются все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Украина попросила Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76

По ее словам, все ДНК по заключению экспертизы позволяют сделать идентификацию личности.

Также она сообщила о контакте с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом по делу о крушении Ил-76.

Ранее стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Крушение СамолётаУкраинаТатьяна Москалькова

Горячие новости

Все новости

партнеры