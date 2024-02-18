СМИ: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания

По его словам, атака произошла «без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью».

Ранее чиновники в США, пожелавшие остаться неизвестными, признались, что самолет Ил-76 с находившимися на борту украинскими военнопленными был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

