СМИ: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания

В гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили Ордена Мужества

По его словам, атака произошла «без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью».

Ранее чиновники в США, пожелавшие остаться неизвестными, признались, что самолет Ил-76 с находившимися на борту украинскими военнопленными был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВСУИл-76

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