СМИ: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания
В гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его словам, атака произошла «без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью».
Ранее чиновники в США, пожелавшие остаться неизвестными, признались, что самолет Ил-76 с находившимися на борту украинскими военнопленными был уничтожен при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания
- Экс-депутат Рады Луценко допустил освобождение ВС РФ Харькова и Запорожья
- СМИ: участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались выпить против Путина
- Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю страны
- Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации вокруг Украины
- Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
- МЧС: в Кемерово потушили пожар на складах
- Трамп: США превращаются в страну третьего мира
- СМИ: Израиль обстреливает окрестности Рафаха в секторе Газа
- Экс-премьер Таиланда Чинават освобожден условно-досрочно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru