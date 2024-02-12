Украина попросила Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76

Украина обращалась к России с просьбой о возвращении тел военных, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью местному телеканалу.

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«Запросы на возвращение тел военнослужащих подаются», - прокомментировал Юсов.

При этом Украина до сих пор официально не признала, что на борту сбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные. В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пятницу, 9 февраля, отрицал присутствие военнопленных соотечественников на Ил-76.

В четверг, 8 февраля, в Оренбурге прошла церемония прощания с экипажом сбитого под Белгородом самолета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РазведкаИл-76Украина

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