Украина попросила Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76
Украина обращалась к России с просьбой о возвращении тел военных, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью местному телеканалу.
«Запросы на возвращение тел военнослужащих подаются», - прокомментировал Юсов.
При этом Украина до сих пор официально не признала, что на борту сбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные. В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пятницу, 9 февраля, отрицал присутствие военнопленных соотечественников на Ил-76.
В четверг, 8 февраля, в Оренбурге прошла церемония прощания с экипажом сбитого под Белгородом самолета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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