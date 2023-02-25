Боррель: ЕС утвердил 10-ый пакет санкций против России

Евросоюз принял 10-ый пакет антироссийских санкций, в который вошло 121 физическое и юридическое лицо, включены ограничения на импорт и экспорт из РФ. Об этом в соцсетях заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 февраля.

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«Принят 10-ый пакет санкций: в список включили 121 физическое и юридическое лицо, вводятся значительные новые ограничения на импорт и экспорт, вводится запрет на российские пропагандистские СМИ», – сообщает представитель ЕС.

Новый пакет санкций утвердили министры государств Европы.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек.

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ФОТО: РИА Новости
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