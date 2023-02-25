Около половины европейского экспорта в РФ ограничат новые санкции

После того, как будет введен 10-ый пакет европейских санкций против России, половина экспорта из ЕС в РФ окажется под запретом по состоянию на 2021 год. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Повторение прошлого. Новыми санкциями ЕС загоняет себя в угол

Экспорт товаров, в отношение которых действуют санкции 10-го пакета, в 2021 году оценивались в сумму €11,4 млрд. Цена экспорта в предыдущих девяти пакетах санкций в отношении России эквивалентна €32,5 млрд.

Таким образом, Евросоюз отменяет 49% своего экспорта в Россию, а российского импорта – в объеме 58% по данным за 2021 год.

Ранее Евросоюз принял 10-ый пакет антироссийских санкций, в который вошло 121 физическое и юридическое лицо, включены ограничения на импорт и экспорт из РФ. Об этом в соцсетях заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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