Около половины европейского экспорта в РФ ограничат новые санкции
После того, как будет введен 10-ый пакет европейских санкций против России, половина экспорта из ЕС в РФ окажется под запретом по состоянию на 2021 год. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.
Экспорт товаров, в отношение которых действуют санкции 10-го пакета, в 2021 году оценивались в сумму €11,4 млрд. Цена экспорта в предыдущих девяти пакетах санкций в отношении России эквивалентна €32,5 млрд.
Таким образом, Евросоюз отменяет 49% своего экспорта в Россию, а российского импорта – в объеме 58% по данным за 2021 год.
Ранее Евросоюз принял 10-ый пакет антироссийских санкций, в который вошло 121 физическое и юридическое лицо, включены ограничения на импорт и экспорт из РФ. Об этом в соцсетях заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 071 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+11 208 / сут.
- Пригожин заявил о взятии Ягодного на севере Артемовска
- Около половины европейского экспорта в РФ ограничат новые санкции
- В ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км
- Хакеры совершили сенсационное количество атак на российские компании
- Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%
- Боррель: ЕС утвердил 10-ый пакет санкций против России
- Индия заявила об отсутствии позиции у стран G20 по конфликту на Украине
- Сергей Кириенко поблагодарил наставников победителей конкурса «Большая перемена»
- В Генпрокуратуру обратились правозащитники после выхода из-под стражи «скопинского маньяка»
- Призрачные мечты. В России со скепсисом относятся к заявлениям Зеленского о захвате Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru