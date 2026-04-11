Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными между Россией и Украиной
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский охарактеризовал прошедший между Россией и Украиной обмен военнопленными как очень сложный. Об этом он написал в своем канале в Max.
Политик рассказал, что стороны согласовывали состоявшийся накануне Пасхи обмен «долго и тяжело».
Мединский уточнил, что при согласовании обмена огромную работу проделали сотрудники Министерства обороны РФ, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Он напомнил, что вместе с российскими бойцами в Россию наконец вернулись семь жителей Курской области, которых украинская сторона насильно удерживала в заложниках.
Ранее в Министерстве обороны России объявили, что с подконтрольной Украине территории в РФ вернули 175 российских военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось
- Мини-фильм и бусины: Лидер «Мураками» о новом альбоме «Невеста хочет домой»
- СМИ: ИРИ передала Пакистану список «красных линий» на переговорах с США
- Суд закрыл процесс по делу о клевете экс-депутата ГД Бальбека
- СМИ: Верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали
- Губернатор Кубани пообещал Путину открыть все замазученные пляжи
- СМИ: Прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
- МО: В Россию вернули 175 российских военнослужащих