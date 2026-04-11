Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными между Россией и Украиной

Политик рассказал, что стороны согласовывали состоявшийся накануне Пасхи обмен «долго и тяжело».

Мединский уточнил, что при согласовании обмена огромную работу проделали сотрудники Министерства обороны РФ, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Он напомнил, что вместе с российскими бойцами в Россию наконец вернулись семь жителей Курской области, которых украинская сторона насильно удерживала в заложниках.

Ранее в Министерстве обороны России объявили, что с подконтрольной Украине территории в РФ вернули 175 российских военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».