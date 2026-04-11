Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными между Россией и Украиной

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский охарактеризовал прошедший между Россией и Украиной обмен военнопленными как очень сложный. Об этом он написал в своем канале в Max.

Политик рассказал, что стороны согласовывали состоявшийся накануне Пасхи обмен «долго и тяжело».

Мединский уточнил, что при согласовании обмена огромную работу проделали сотрудники Министерства обороны РФ, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Он напомнил, что вместе с российскими бойцами в Россию наконец вернулись семь жителей Курской области, которых украинская сторона насильно удерживала в заложниках.

Ранее в Министерстве обороны России объявили, что с подконтрольной Украине территории в РФ вернули 175 российских военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
