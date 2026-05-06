Желание увидеть судебные подробности в мельчайших деталях — это проявление комплекса неполноценности человека. А особенно интересны скандалы с участием публичных личностей, рассказал доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор в беседе с НСН.



В России набрал популярность судебный туризм. Россияне ходят на открытые заседания в качестве слушателей, для этого не требуется быть стороной дела или иметь специальный статус. Большинство делает это ради эмоционального коротания времени, а такое хобби увлекает, создавая чувство локального сериала, доступного только тебе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Конфисахора не удивил этот тренд.