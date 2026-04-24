Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193»

Россия и Украина в очередной раз обменялись военнопленными. Об этом со ссылкой на информацию Минобороны РФ сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что из украинского плена были возвращены 193 военнослужащих ВС РФ. Они были доставлены в Белоруссию, после чего они вернутся в Россию. Киеву переданы 193 украинских солдата.

Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали США и ОАЭ.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

