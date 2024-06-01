В Россию прибыли 75 военных, освобожденных из украинского плена

Спецборт с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, прибыл в Москву 1 июня. Об этом пишут Известия.

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Издание отмечает, что на родину вернулись 75 военных. Обмена ожидали около четырех месяцев из-за того, что Киев затягивал процесс переговоров.

Спустившись с трапа самолета, российские солдаты рассказали журналистам, что очень рады вернуться домой и хотят скорее воссоединиться со своими семьями.

Накануне Минобороны сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «75 на 75».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссияПленные

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