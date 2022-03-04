Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных

Так Москалькова прокомментировала отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных.

«Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики», - сказала она.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

