Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных
Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
Так Москалькова прокомментировала отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных.
«Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики», - сказала она.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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