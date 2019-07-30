Мосгоризбирком отменил решение отказать Митрохину в регистрации на выборы

Мосгоризберком отменил решение отказать в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, Митрохин стал первым кандидатом, чья жалоба на отказ в регистрации была удовлетворена.

Отмечается, что при проведении проверки комиссия засчитала в пользу яблочника дополнительно 203 подписи. Этого оказалось достаточно, чтобы изменить решение комиссии на положительное. Теперь комиссия должна будет рассмотреть повторно вопрос о регистрации Митрохина.

Ранее в столице прошла несогласованная акция протеста в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. По данным МВД было задержано чуть более тысячи человек, организаторы насчитали около 1400 задержанных участников.