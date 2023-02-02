Моравецкий заявил об оцеплении Украины

Россия готовится к наступлению на Киев и с этой целью пытается оцепить Украину. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Bild.

По его словам, Россия вряд ли будет атаковать до того момента пока все на Украине не подсохнет, чтобы смогли пройти танки и другая техника.