Моравецкий заявил об оцеплении Украины

Россия готовится к наступлению на Киев и с этой целью пытается оцепить Украину. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Bild.

По его словам, Россия вряд ли будет атаковать до того момента пока все на Украине не подсохнет, чтобы смогли пройти танки и другая техника.

Польша считает события на Украине поводом для наращивания вооружения

«Украинцы не должны исключать наступления из Белоруссии на север Украины, чтобы окружить Киев с Запада», — отметил Моравецкий.

Ранее НСН сообщала, что премьер Польши назвал условие для передачи Украине истребителей F-16.

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ФОТО: РИА Новости
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