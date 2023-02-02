Моравецкий заявил об оцеплении Украины
Россия готовится к наступлению на Киев и с этой целью пытается оцепить Украину. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Bild.
По его словам, Россия вряд ли будет атаковать до того момента пока все на Украине не подсохнет, чтобы смогли пройти танки и другая техника.
«Украинцы не должны исключать наступления из Белоруссии на север Украины, чтобы окружить Киев с Запада», — отметил Моравецкий.
Ранее НСН сообщала, что премьер Польши назвал условие для передачи Украине истребителей F-16.
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