Премьер Польши назвал условие для передачи Украине истребителей F-16
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву свои истребители F-16, но только в координации с НАТО, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные решения будут реализовываться так же, как и ранее в контексте МиГов.
«Любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», - заключил Моравецкий.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на Украину необходимо отправить истребители, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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