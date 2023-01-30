Премьер Польши назвал условие для передачи Украине истребителей F-16

По его словам, подобные решения будут реализовываться так же, как и ранее в контексте МиГов.

«Любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», - заключил Моравецкий.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на Украину необходимо отправить истребители, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

