Моравецкий: Шестой пакет санкций ЕС против России примут в урезанном виде
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в четверг на пресс-конференции в Варшаве о том, что новый, шестой по счёту пакет антироссийских санкций будет принят в ЕС в урезанном виде, сообщает ТАСС.
По его словам, в этом случае удастся сохранить единство всех членов Евросоюза, так как некоторые страны готовы заблокировать весь пакет ограничительных мер против России.
По данным европейских СМИ, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго, против которого выступает Венгрия при поддержке ряда других государств. По мнению властей Будапешта, ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Ранее президент Венгрии назвала условие для голосования за санкции против России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- В состоянии высокой боеготовности в Европе находятся 42 тысячи военных НАТО
- Медведев пообещал, что Россия выполнит свои обязательства по продовольствию
- В НАТО намерены поддерживать Украину «столько, сколько необходимо»
- Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине
- Финляндия намерена предоставить ответы на требования Турции
- Моравецкий: Шестой пакет санкций ЕС против России примут в урезанном виде
- Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы
- В Москве подсчитали число ДТП с электросамокатами в текущем году
- Уголовное дело возбуждено по факту нападения на посла РФ в Польше
- СМИ: Сбер продал онлайн-кинотеатр Okko
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru