Моравецкий: Шестой пакет санкций ЕС против России примут в урезанном виде

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в четверг на пресс-конференции в Варшаве о том, что новый, шестой по счёту пакет антироссийских санкций будет принят в ЕС в урезанном виде, сообщает ТАСС.

По его словам, в этом случае удастся сохранить единство всех членов Евросоюза, так как некоторые страны готовы заблокировать весь пакет ограничительных мер против России.