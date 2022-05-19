Моравецкий: Шестой пакет санкций ЕС против России примут в урезанном виде

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в четверг на пресс-конференции в Варшаве о том, что новый, шестой по счёту пакет антироссийских санкций будет принят в ЕС в урезанном виде, сообщает ТАСС.

По его словам, в этом случае удастся сохранить единство всех членов Евросоюза, так как некоторые страны готовы заблокировать весь пакет ограничительных мер против России.

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По данным европейских СМИ, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго, против которого выступает Венгрия при поддержке ряда других государств. По мнению властей Будапешта, ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Ранее президент Венгрии назвала условие для голосования за санкции против России.

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ФОТО: РИА Новости
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