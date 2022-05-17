«Экономическое самоубийство». Путин оценил политику ЕС в энергетической сфере

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Европы намереваются отказаться от российских энергоносителей игнорируя урон своей экономике, сообщает ТАСС.

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Выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли глава государства отметил, что такое экономическое самоубийство - это их внутреннее дело.

По его словам, европейские страны при этом признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.

«Очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут достаточно долго... отказаться от нашей нефти», - заключил российский лидер.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что страны ЕС достигнут соглашения о введения эмбарго на поставки нефти из России в ближайшие дни, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский ГазНефтьВладимир Путин
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