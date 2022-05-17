«Экономическое самоубийство». Путин оценил политику ЕС в энергетической сфере
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Европы намереваются отказаться от российских энергоносителей игнорируя урон своей экономике, сообщает ТАСС.
Выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли глава государства отметил, что такое экономическое самоубийство - это их внутреннее дело.
По его словам, европейские страны при этом признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
«Очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут достаточно долго... отказаться от нашей нефти», - заключил российский лидер.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что страны ЕС достигнут соглашения о введения эмбарго на поставки нефти из России в ближайшие дни, сообщает RT.
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