МОК исправил границу Крыма на карте

Международный олимпийский комитет исправил границу Крыма на карте, которая размещена на сайте Олимпийских Игр в Токио, сообщило РИА Новости.

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Они удалили границу, которая разделяла Крым и Украину. В МОК назвали отделение Крыма от Украины на карте «досадной ошибкой поставщика услуг».

Ранее на официальном сайте Олимпиады в Токио появилась карта для болельщиков, на которой Украина отделялась от Крыма границей. МИД Украины поручил послам в Японии разобраться в сложившейся ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымУкраинаМОКОлимпийские Игры
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