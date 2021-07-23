МОК исправил границу Крыма на карте
Международный олимпийский комитет исправил границу Крыма на карте, которая размещена на сайте Олимпийских Игр в Токио, сообщило РИА Новости.
Они удалили границу, которая разделяла Крым и Украину. В МОК назвали отделение Крыма от Украины на карте «досадной ошибкой поставщика услуг».
Ранее на официальном сайте Олимпиады в Токио появилась карта для болельщиков, на которой Украина отделялась от Крыма границей. МИД Украины поручил послам в Японии разобраться в сложившейся ситуации.
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