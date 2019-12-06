Могло быть гораздо хуже. Адвокаты осужденных по «московскому делу» об их приговорах

Это определенный риск. И поскольку вопрос, стоит ли обжаловать, задается адвокату, адвокат, как правило, не имеет на него готового однозначного ответа», - пояснил юрист.

По его словам, они ожидали такой приговор. «Судебная статистика и теория вероятности говорили нам, что он будет обвинительным, хотя мы и немного надеялись в глубине души на оправдание из-за очевидной невиновности парня. Но наиболее вероятным, около 100%, был обвинительный приговор. Более основательная была надежда, что с такой слабой доказательной базой и очевидно невиновным подсудимым не будет реального лишения свободы», - рассказал Мусаев.



Адвокат затруднился оценить, сыграло ли какую-то роль в относительно мягком решении суда, учитывая, что прокуратура требовала 4 года заключения, сенсационное последнее слово Егора.

«Я не могу знать. Это ведь надо залезть туда, где меня не было: сначала в голову судье, а потом еще в совещательную комнату. Или в телефон, например», - добавил Мусаев.

Опасения адвоката Жукова оправданы, отметил в эфире НСН член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета по правам человека при президенте, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы, заслуженный юрист России Генри Резник.

«Это возможно. Апелляционная инстанция может пересматривать приговор и в пользу ужесточения», - пояснил он.

В отличие от защиты Егора Жукова для адвоката Никиты Чирцова Александра Боркова значительно более мягкий, чем требовала прокуратура, приговор стал приятной неожиданностью.

«Приговор, откровенно скажу, неожиданный. Потому что и Никита и, честно признаюсь, я, с учетом предыдущих приговоров, готовились к более жесткому наказанию. Поэтому приговор был неожиданный, и от этого приятно.