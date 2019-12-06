Могло быть гораздо хуже. Адвокаты осужденных по «московскому делу» об их приговорах
Защитники Егора Жукова, Никиты Чирцова и Владимира Емельянова рассказали НСН о дальнейших действиях.
6 декабря Егор Жуков, обвиняемый в экстремизме 21-летний студент Высшей школы экономики и блогер, фигурант «московского дела», был приговорен Кунцевским судом столицы к трем годам лишения свободы условно. Также ему на два года запретили администрировать сайты.
Одновременно в Тверском суде Москвы были оглашены приговоры еще двум участникам «московского дела». Не признавшему вину 22-летнему Никите Чирцову за применение насилия к полицейскому присудили год колонии общего режима, а Павла Новикова, обвиненного в том же правонарушении, но раскаявшегося и признавшего вину, оштрафовали на 120 тысяч рублей.
Между тем Мещанский суд приговорил 27-летнего мерчандайзера из Мытищ Владимира Емельянова к двум годам условно. Он обвинялся в том, что на акции протеста 27 июля потянул за форму бойца Нацгвардии. Прокуратура запросила для него четыре года колонии общего режима.
Егора Жукова, когда он утром подходил к зданию Кунцевского суда встречала толпа людей, пришедших его поддержать. Среди них, как сообщает «Медиазона», были проректор ВШЭ Валерия Касамара, рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский. Студент отделения политологии «Вышки» стал настоящей медийной звездой после яркого последнего слова, с которым он выступил в суде 4 декабря. В этом спиче Жуков обвинил российские власти в том, что они лишают граждан страны чувства ответственности и любви. Своей вины он не признал, но суд приговорил его к наказанию, хотя и без реального тюремного срока.
Адвокат Жукова Мурад Мусаев признался в эфире НСН, что он и его подзащитный пока не решили, будут ли обжаловать вердикт.
«Мы решили обсудить это позже, когда все успокоятся и смогут мыслить холодной головой. Пока решение не принято. Мы договорились обсудить это позднее, благо у нас есть на это десять дней. Мы все понимаем, что приговору сопутствует дилемма.
С одной стороны, обидно, что приговор обвинительный, а человек невиновен. С другой стороны, приговор гораздо лучше, чем мог бы быть. А когда сторона защиты обжалует приговор, как правило, сторона обвинения, пытаясь уравновесить ситуацию, подает апелляционное представление и может попытаться изменить положение Егора к худшему.
Это определенный риск. И поскольку вопрос, стоит ли обжаловать, задается адвокату, адвокат, как правило, не имеет на него готового однозначного ответа», - пояснил юрист.
По его словам, они ожидали такой приговор. «Судебная статистика и теория вероятности говорили нам, что он будет обвинительным, хотя мы и немного надеялись в глубине души на оправдание из-за очевидной невиновности парня. Но наиболее вероятным, около 100%, был обвинительный приговор. Более основательная была надежда, что с такой слабой доказательной базой и очевидно невиновным подсудимым не будет реального лишения свободы», - рассказал Мусаев.
Адвокат затруднился оценить, сыграло ли какую-то роль в относительно мягком решении суда, учитывая, что прокуратура требовала 4 года заключения, сенсационное последнее слово Егора.
«Я не могу знать. Это ведь надо залезть туда, где меня не было: сначала в голову судье, а потом еще в совещательную комнату. Или в телефон, например», - добавил Мусаев.
Опасения адвоката Жукова оправданы, отметил в эфире НСН член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Совета по правам человека при президенте, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы, заслуженный юрист России Генри Резник.
«Это возможно. Апелляционная инстанция может пересматривать приговор и в пользу ужесточения», - пояснил он.
В отличие от защиты Егора Жукова для адвоката Никиты Чирцова Александра Боркова значительно более мягкий, чем требовала прокуратура, приговор стал приятной неожиданностью.
«Приговор, откровенно скажу, неожиданный. Потому что и Никита и, честно признаюсь, я, с учетом предыдущих приговоров, готовились к более жесткому наказанию. Поэтому приговор был неожиданный, и от этого приятно.
Никита на судебном заседании даже выдохнул и позволил себе улыбнуться, когда услышал то наказание, которое огласила судья
», - признался юрист.
Но останавливаться на этом защита не намерена. «Будем обжаловать, однозначно. Потому что есть пара моментов, которые не были учтены судом при вынесении приговора. В частности, не была изучена и не нашла отражения позиция потерпевшего, которую он изложил в ходе судебного заседания. Она отличается от того, что он высказал на следствии. На следствии он дал показания, что испытал от прикосновения физическую боль, а входе судебного следствия дважды подтвердил, что никакой физической боли не было. Эти слова были занесены в протокол судебного заседания и зафиксированы в аудиопротоколе. Это надо было учесть в приговоре. Оставим эту задачку для Московского городского суда», - сказал Борков.
Время, пока дело рассматривается в апелляции, в любом случае работает на Никиту, добавил он.
«Сейчас у него идет льготный, сокращенный срок. В СИЗО он засчитывается один день за полтора. Чем дольше он находится в СИЗО, тем быстрее срок, назначенный судом, подойдет к концу. Апелляцию подадим либо в конце следующей недели, либо через неделю, 10 дней у нас есть. В любом случае, вопрос стоит о невиновности. Надеемся, что Мосгорсуд либо еще уменьшит наказание, либо отменит его. Есть надежда, что Никита в ближайшее время уже поедет домой», - заключил собеседник НСН.
Приговором Владимиру Емельянову удовлетворена и защищавшая его юрист правозащитной организации «Агора» Светлана Байтурина.
«Я сейчас оформляю документы на освобождение.
Мы рады. При наших обстоятельствах условный срок – это победа.
Но обжаловать, безусловно, будем. Надеялись на лучшее, готовились к худшему. С учетом того, что у меня был Кирилл Жуков перед этим, и у него реальный срок три года лишения свободы», - напомнила она НСН.
Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после протестных акций, прошедших летом 2019 года из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Практически всех задержанных по делу впоследствии обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Всего по «московскому делу» проходит 30 человек, из них 11 уже осуждены, в отношении шести дела прекращены.
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