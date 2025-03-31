Приговор Марин Ле Пен назвали концом ее карьеры

Запрет на участие в президентских выборах во Франции для главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поставит крест на ее карьере, заявил в интервью НСН руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Ранее суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Таким образом, она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года. Рубинский считает, что Ле Пен могла бы выиграть эти выборы.