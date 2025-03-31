Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года

Лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон: Возможная победа Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и ЕС

По решению суда Парижа, два года из назначенного срока будут считаться условными, ещё два политик проведёт с электронным браслетом.

Также Ле Пен приговорили к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Ранее Ле Пен признали виновной в растрате государственных средств посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУголовное НаказаниеПриговорМарин Ле Пен

Горячие новости

Все новости

партнеры