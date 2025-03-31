Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
31 марта 202513:55
Лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению суда Парижа, два года из назначенного срока будут считаться условными, ещё два политик проведёт с электронным браслетом.
Также Ле Пен приговорили к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.
Ранее Ле Пен признали виновной в растрате государственных средств посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru