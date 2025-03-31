Песков назвал приговор Ле Пен «попранием демократии»

Судебное решение в отношении лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является внутренним делом Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кромментируя решение суда Парижа, который признал Ле Пен виновной в растрате средств, он указал, что «всё больше европейских столиц идёт по пути попрания демократии».

«Наши наблюдения... говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», - заключил представитель Кремля.

Ранее Ле Пен приговорили к четырём годам лишения свободы и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кристина Афанасьева
ТЕГИ:ФранцияДмитрий ПесковМарин Ле Пен

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