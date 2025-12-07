МО: За ночь ПВО сбили 77 дронов ВСУ
Минувшей ночью 7 декабря российские силы ПВО уничтожили 77 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 42 дрона были ликвидированы над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, десять — над Крымом, девять — над Волгоградским регионом, два — над Белгородским, по одному — над Астраханской областью и Чечней.
Позже в Минобороны добавили, что утром воскресенья с 7:00 до 8:00 часов по московскому времени ПВО сбили еще по три украинских БПЛА над Брянским и Курским регионами.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил об ударах по Украине в ответ на атаку по Грозному, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
