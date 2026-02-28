Задержана министр по молодежной политике Калининградской области
Правоохранители задержали министра по молодежной политике Калининградской области Анну Мусевич. Об этом рассказали в правительстве региона.
«Была задержана министр по молодежной политике Анна Мусевич. Правительство... оказывает полное содействие правоохранительным органам», - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы областного суда, материалы в отношении министра и ее мужа Никиты Мусевича поступили в центральный районный суд Калининграда. Меру пресечения им изберут на заседании 28 февраля.
По данным СМИ, задержание может быть связано с оснащением мебелью площадки форума ШУМ.
Ранее министра культуры Башкирии Амину Шафикову арестовали по подозрению в растрате и получении взятки при госзакупках, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
