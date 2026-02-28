При взрыве в доме в Москве пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что взрыв прогремел в квартире дома по улице Кадырова. Был поврежден балкон.
По данным префектуры Юго-западного административного округа Москвы, после ЧП зарегистрированы двое пострадавших. При взрыве было повреждено оконное остекление квартиры и часть наружной стены одной из комнат.
Как сообщила журналистам очевидица, из-за взрыва получили травмы мужчина и девочка 7-8 лет.
