При взрыве в доме в Москве пострадали два человека

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в квартире дома по улице Кадырова. Был поврежден балкон.

По данным префектуры Юго-западного административного округа Москвы, после ЧП зарегистрированы двое пострадавших. При взрыве было повреждено оконное остекление квартиры и часть наружной стены одной из комнат.

Как сообщила журналистам очевидица, из-за взрыва получили травмы мужчина и девочка 7-8 лет.

