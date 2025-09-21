СМИ: Михаил Ефремов раньше вернется на сцену театра

Российский актер Михаил Ефремов после выхода по УДО из колонии, в которой он отбывал наказание за смертельное ДТП, вернется на театральную сцену на два месяца раньше. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, это произойдет уже в декабре 2025 года вместо февраля 2026-го. Известно, что актер исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Билеты на него можно будет купить уже через неделю. Их стоимость составит от 7 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме этого, СМИ писали, что Михаил Ефремов после выхода из колонии уже подписал контракт на съемки в фильме с гонораром в 13 млн рублей.

Ранее театральный критик Ольга Галахова в интервью НСН заметила, что первый спектакль с участием Михаила Ефремова после освобождения наверняка вызовет ажиотаж.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
