Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
Были серьезные попытки сорвать международный песенный конкурс «Интервидение-2025» с помощью давления на нескольких его участников. Об этом в эфире «Первого канала» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
При этом, по его словам, эти попытки не увенчались успехом, и конкурс состоялся.
Международный конкурс «Интервидение-2025» прошел 20 сентября на «Live Арене» в Москве. В нем приняли участие 22 страны из заявленных 23-х. Победу одержал певец из Вьетнама Дык Фук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее народный артист и продюсер Игорь Матвиенко, вошедший в состав международного жюри «Интервидения-2025», заявил корреспонденту НСН, что после «Евровидения» песни не уходят в народ, а «Интервидение» станет местом рождения хитов.
